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11. 09. 2019

В Беларуси за полгода осудили 463 коррупционера

В первом полугодии 2019 года в Беларуси осудили 463 человека за преступления коррупционной направленности. Из них 206 человек приговорили к различным срокам лишения свободы, сообщили в Верховном суде.

У 145 человек конфисковали имущество, 116 оштрафовали. Кроме того, 329 осужденных лишили  права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, а 21-го - воинского или специального звания.

Больше всего осуждено за получение взятки (141 человек), хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (125) и дачу взятки (91).
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Коррупция
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