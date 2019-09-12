Лента RSS
Подписаться на ленту
11 сентября 2019, среда, 17:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
11. 09. 2019

Школьника из Столбцов за двойное убийство посадили на 13 лет

Минский областной суд 11 сентября приговорил 16-летнего учащегося средней школы №2 Столбцов, который обвинялся в умышленном жестоком убийстве двух человек - учителя и ученика и в попытке убить еще двух, к 13 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован, передает БелТА.

Как сообщал Телеграф, в средней школе №2 города Столбцы 11 февраля ученик 10-го класса из хулиганских мотивов ударил молотком одноклассника. Затем, демонстрируя свое превосходство, не менее двух раз ударил ножом учительницу, нанеся ей смертельные раны. Выбежав из кабинета, подросток нанес ножевые ранения двум одноклассникам, которые пытались его остановить, а затем в другом кабинете ударил ножом ученика 11-го класса, который погиб.

В коридоре обвиняемый угрожал ножом замдиректора и учителю биологии, а в вестибюле - однокласснице, поцарапав ей шею. После этого он скрылся.

Свою вину подросток признал частично.

 
Это Интересно
Криминал
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.