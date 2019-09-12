Школьника из Столбцов за двойное убийство посадили на 13 лет

Минский областной суд 11 сентября приговорил 16-летнего учащегося средней школы №2 Столбцов, который обвинялся в умышленном жестоком убийстве двух человек - учителя и ученика и в попытке убить еще двух, к 13 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован, передает БелТА.

Как сообщал Телеграф, в средней школе №2 города Столбцы 11 февраля ученик 10-го класса из хулиганских мотивов ударил молотком одноклассника. Затем, демонстрируя свое превосходство, не менее двух раз ударил ножом учительницу, нанеся ей смертельные раны. Выбежав из кабинета, подросток нанес ножевые ранения двум одноклассникам, которые пытались его остановить, а затем в другом кабинете ударил ножом ученика 11-го класса, который погиб.

В коридоре обвиняемый угрожал ножом замдиректора и учителю биологии, а в вестибюле - однокласснице, поцарапав ей шею. После этого он скрылся.

Свою вину подросток признал частично.