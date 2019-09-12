В субботу в Беларусь начнет поступать холодный воздух

12 сентября в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +20..+26°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +22..+24°C, вечером +18..+20°C.

По данным Белгидромета, 13 сентября ночью республика будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, днем погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, кратковременные дожди. Ночью и утром по югу слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, по северо-западу республики в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, местами до +14°С; максимальная днем от +16°С по северо-западу республики до +26°С по юго-востоку.

14 сентября вслед за прохождением атмосферного фронта на территорию республики начнет поступать холодная неустойчивая воздушная масса со Скандинавского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, по юго-востоку до +14°С, максимальная днем +13..+20°С.