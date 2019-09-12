В Гродно с ажиотажем открыли большой магазин «Санта» с пиццерией

В Гродно заработал большой магазин «Санта». Супермаркет на улице Кабяка, 23 выделяется рыбным уголком, гастро-зоной, пекарней и пиццерией. Открытие прошло с весельем, очередями и бесплатным мороженым – уже за полчаса у дверей скопилось около 700 человек.

Магазин в микрорайоне Вишневец стал четвертой «Сантой» в Гродно. Ритейлер обустроил супермаркет практически «с нуля»: организовал просторные проходы, поставил дорогостоящее оборудование и поделил торговый зал на тематические зоны. Помещение получило светлый интерьер в скандинавском стиле, а для большего уюта установил прожекторы с мягким светом и декоративные панели «под дерево». Снаружи посетителей встречают панели небесного света и белая вывеска.



В магазине площадью более 600 «квадратов» представлено 12 380 наименований товаров. Привычные отделы здесь расширили, чтобы собрать больше видов молочных и мясных продуктов. Богатым оказался и выбор свежих овощей и фруктов. Покупатели охотно разбирали сливы (1,89 рубля за кило), нектарины (2,79 рубля) и арбузы (49 копеек).



Основным отличием стал рыбный уголок, где представили около 30 видов морепродуктов. Многие из них выловлены специально под заказ у берегов Голландии и Норвегии. Магазин будет в числе первых получать свежие партии.



В супермаркете также организован отдел кулинарии с полуфабрикатами и готовыми блюдами, где наибольшим спросом на открытии пользовались суши. Рядом на гриле жарятся куриные ножки и крылья. Работает в магазине и собственная пекарня, причем тесто для выпечки замешивают своими руками, а не используют замороженную основу. Наибольшие очереди возникли у пиццерии: популярное блюдо здесь готовят по итальянским рецептам всего за 5,95 рубля.



«Это уже четвертый магазин «Санта» в Гродно. Мы делаем ставку на большой выбор рыбы, молочных продуктов, свежих овощей и фруктов. А ещё многое будем готовить на месте, в том числе популярные у гродненцев суши, выпечку и итальянскую пиццу. Это будет один из лучших магазинов в городе», – обещают в сети «Санта».



На открытие магазина собралось около 700 человек. Многие пришли оценить выбор продуктов и прицениться, а уходили довольными. Первым покупателям раздали 1000 пачек бесплатного мороженого, а детям – еще и воздушные шары. На улице создавали настроение ведущий и аниматор, были и конкурсы с подарками.



Супермаркет «Санта» в микрорайоне Вишневец работает с 8 до 23 часов, а покупателей обслуживают 5 касс.



Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит около 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 3,5 тыс. человек.