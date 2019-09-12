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12. 09. 2019

В Минске мотоциклист погиб, влетев в дерево

Источник фото: ГАИ Минска

В Минске 11 сентября около 18:50 водитель мотоцикла Honda на улице Радиальной не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, а затем врезался на столб и дерево. Водитель мотоцикла скончался на месте. Его пассажир госпитализирован, сообщили в Минской ГАИ.

В Следственном комитете уточнили, что погибшему водителю было 29 лет.

СК просит граждан, которые знают что-либо о ДТП, обратиться по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
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