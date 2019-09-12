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12. 09. 2019

ЕБРР может дать кредит на реконструкцию 12 мостов и участка дороги М3

Источник фото: "Минск-Новости"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может принять участие в финансировании реконструкции и модернизации 12 региональных мостов в Беларуси и участка дороги М3 Минск - Витебск. Об этом сообщили в банке.

Этот проект повысит эффективность перевозок с Севера на Юг и поддержит экономическое развитие Беларуси.

Общая стоимость проекта оценивается в 375 млн евро. ЕБРР может выделить кредит в 240 тыс. евро. Совет директоров банка рассмотрит проект 13 ноября.
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