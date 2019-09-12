Белорусам могут разрешить снимать наличные в кассах магазинов

Белорусы смогут снимать деньги по карточкам в кассах магазинов и организаций сервиса. Об этом говорится в проекте постановления правления Национального банка. Согласно документу, с 1 января 2020 года наличные смогут выдавать держателям банковских карточек в сельской местности, малых городах и вне населенных пунктов, а через два года — по всей Беларуси.

Сумма одной выдачи наличных не должна превышать 10 базовых величин (255 рублей). При этом необходимо будет расплатиться картой за товар или услугу. Операции безналичной оплаты и выдачи наличных осуществляются как отдельные операции при использовании карточки и могут быть проведены при использовании одной или разных карточек держателя, сообщает TUT.by.

При подготовке документа были учтены жалобы от населения о сокращении количества банкоматов в небольших населенных пунктах и заинтересованность в развитии новой услуги рядом юрлиц, банков и международных платежных систем.