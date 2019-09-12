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12. 09. 2019

В Беларуси хотят расширить использование электронных денег

В Беларуси на общественное обсуждение на Правовом форуме вынесен проект постановления Совета министров и Национального банка, который предлагает расширить возможности использования электронных денег.

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В частности, предлагается разрешить покупателям рассчитываться с субъектами хозяйствования электронными деньгами за товары без использования банковской платежной карточки. Регистрация физлица в системе расчетов будет проводиться с помощью аутентификации в межбанковской системе идентификации.

Такой механизм позволяет не отчислять средства иностранным платежным системам Visa, MasterCard, в несколько раз снизить стоимость инфраструктуры для платежей с помощью электронных денег, а также снизить стоимость комиссии.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить с 11 по 21 сентября на электронный адрес: 202_3@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта постановления".
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