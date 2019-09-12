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12. 09. 2019

В Минске запланирована "Музыкотерапия через классику: Флейта"

Приглашаем отметить окончание рабочей недели в атмосфере искусства! В этот вечер мы познакомимся с направлением музыкотерапии: теоретически — узнаем интересные факты о воздействии музыки на человека, и практически — перезагрузимся и зарядимся позитивом, окунувшись в бархатные обволакивающие звуки классической флейты.

Почувствовать на себе благотворное гармонизирующее влияние искусства звуков поможет специально подобранная программа из произведений зарубежной музыкальной классики от барокко до современности.

Место проведения: Минск, ул.Кирилла и Мефодия 8, 2й этаж, Арт-пространство Мира классической музыки (м.Немига/Октябрьская)

Контакты для справок: +375(29)241-49-25, info@classicalmusic.by

Возраст: 12+

Ведущая — музыковед, магистр искусствоведения, звукотерапевт Калерия Чубат

Флейта — флейтист Белорусского государственного музыкального театра, лауреат международных конкурсов Алексей Ладик

Рояль — пианистка Белгосфилармонии Алика Духновская

Билеты: http://classicalmusic.by/musictherapy/

 
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