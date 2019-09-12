Гродненские таможенники конфисковали 300 тыс. незадекларированных рублей

С начала года Гродненской региональной таможней выявлено около 40 нарушений при провозе денег за границу. Как сообщили Телеграфу в таможне, за это виновные привлечены к административной ответственности согласно ч.2 ст. 14.5 КоАП, по одному из фактов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК.

Среди нарушителей лидируют граждане России, Казахстана и Украины, “забывчивых” белорусов было 16% от общего количества. Было конфисковано почти 300 тыс. рублей, которые превышали установленное ограничение. Перемещая через границу деньги необходимо учитывать, что при единовременном ввозе либо вывозе денег или дорожных чеков на сумму свыше 10 тыс долларов, они подлежат письменному декларированию. Незаконное перемещение денег через границу грозит административной или уголовной ответственностью, а превышающие лимит деньги будут конфискованы. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby