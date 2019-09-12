В Ляховичах горел аграрный колледж

Днем 11 сентября произошел пожар в спортивном зале аграрного колледжа в Ляховичах. На момент происшествия в здании находилось 62 учащихся и 30 сотрудников, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Около 14:00 гардеробщица колледжа увидела в коридоре густой дым. После чего комендант вызвала МЧС и начала эвакуацию людей на улицу.

Пожар ликвидирован до прибытия спасателей. Огнем повреждён светильник, закопчены стены и потолок в душевой.