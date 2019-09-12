Лента RSS
Подписаться на ленту
12 сентября 2019, четверг, 11:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
12. 09. 2019

В Ляховичах горел аграрный колледж

Источник фото: МЧС

Днем 11 сентября произошел пожар в спортивном зале аграрного колледжа в Ляховичах. На момент происшествия в здании находилось 62 учащихся и 30 сотрудников, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Около 14:00 гардеробщица колледжа увидела в коридоре густой дым. После чего комендант вызвала МЧС и начала эвакуацию людей на улицу.

Пожар ликвидирован до прибытия спасателей. Огнем повреждён светильник, закопчены стены и потолок в душевой.
Это Интересно
Пожары
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.