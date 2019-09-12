В Гродно откроют супермагазин MiniMax и раздадут бесплатные щетки и чашки

В Гродно 14 сентября откроется большой магазин сети MiniMax. Разместится он в здании на улице Огинского, 35, а покупателям предложит тысячи видов товаров для всей семьи по одним из самых низких цен в Беларуси. На открытии покупателям подарят зубные щетки и наборы из чашек с блюдцами, а детям – еще и воздушные шары.

Магазин выполнен по современным стандартам и обустроен так, чтобы внутри было комфортно даже с маленькими детьми. Площадь семейного MiniMax составляет 230 «квадратов» и разделена на тематические зоны под разную аудиторию – для мужчин, женщин, детей. На полках соберут свыше 5000 наименований товаров. Предусмотрены отделы с новыми коллекциями взрослой и детской одежды и обуви. Цены на многие модные вещи будут одними из самых низких цен в Беларуси.

В магазине также продумали секции со школьными товарами и канцтоварами. Отдельное место займут товары для дома – от посуды до аксессуаров интерьера. Богатым будет выбор игрушек, текстиля и косметики.

Рядом с торговым залом нашлось место для детского уголка. Пока родители увлечены покупками, ребенок может заняться рисованием или провести время с игрушками.

На открытии покупателей ожидают подарки. Каждый сможет бесплатно получить зубную щетку, вазелин для губ или краску для бровей и ресниц. А при любой покупке от 40 рублей причитается набор из двух чашек с блюдцами. Их количество ограничено, но в первый час бесплатных комплектов должно всем хватить. Детям также раздадут воздушные шары на палочках.

Сеть MiniMax насчитывает свыше 60 семейных магазинов по всей стране. Ритейлер специализируется на одежде для всей семьи, канцтоварах и товарах для дома. Магазины известны демократичными ценами и своей инициативой – каждый пятый товар в подарок. В штате работает свыше 300 человек. Сейчас MiniMax активно расширяет свою сеть в регионах