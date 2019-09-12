Future Sounds Of Minsk расскажет музыкантам о концертах за рубежом

10 апреля в культурном центре «Корпус» пройдет третья встреча Future Sounds Of Minsk –образовательного проекта для белорусских музыкантов и менеджеров. В этот разна мероприятии можно будет узнать о том, как белорусские артисты выходят на рынки Европы, США, России и Украины.

– Для белорусских артистов выход на зарубежные рынки играет важную роль, поскольку любой успех там резко повышает рентабельность проекта. Гости нашей встречи – менеджеры и музыканты – расскажут о том, как им удалось добавиться нынешних результатов на уровне простых практических шагов, доступных каждому, – говорит ведущий и один из организаторов встреч Дмитрий Безкоровайный (Experty.by).

О выходе на западные рынки через шоукейс-фестивали расскажут Наталья Куницкая (Mustelide), Дмитрий Лукойть (Awlnight), а также Александр Синица из группы Super Besse, весенний тур которой охватит Францию, Германию, Чехию, Нидерланды, Швейцарию, Хорватию, Польшу.

О выходе на западные рынки без шоукейс-фестивалей расскажут представители групп «Стары Ольса» (за два года отыграли четыре масштабных тура по США), Irdorath (выпустили альбом в Германии и выступили там на крупнейших фестивалях, включая Wacken Open Air) и Dzieciuki (ездят в регулярные туры по Польше).

Не останутся без внимания и крупнейшие рынки СНГ: Россия и Украина. О своем опыте работы с ними расскажут Александр Богданов («Кассиопея», «Серебряная свадьба»), Ян Попков (ЛСП), Евгений Крук («Дай дарогу») и Иван Селищев («Петля пристрастия»).

Начало в 18:00. Билеты: 5 рублей (предварительно), 10 рублей (в день мероприятия). Продажа на Bezkassira.by. Количество мест ограничено. Подписывайтесь на проект Future Sounds Of Minsk в социальных сетях: Facebook и VK.

Организаторы мероприятия: проект Experty.by и культурный центр «Корпус». Культурный центр «Корпус» находится по адресу пр. Машерова 9, корпус 8 (вход со стороны улицы).