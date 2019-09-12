В Беларуси официально появились новые послы ЕС и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял 12 сентября верительные грамоты послов Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии и Европейского союза. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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Евразийский союз

В частности, президент назвал Россию основным стратегическим партнером и союзником Беларуси. Он также напомнил, что в декабре планируется принять конкретные решения по дальнейшей стратегии развития интеграции двух стран. «Мы это сделаем», - заявил Александр Лукашенко.

Также глава государства отметил важность отношений с Казахстаном, которые «находятся на подъеме и сопровождаются активным политическим диалогом всех ветвей власти», и с Кыргызстаном, с которым развивается успешное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной областях.

Приоритетной задачей в двусторонних отношениях он видит наращивание товарооборота с использованием потенциала ЕАЭС.

Европа

Обращаясь к послу ЕС, Александр Лукашенко заявил, что Беларуси удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с Европейским союзом, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров и важным источником инноваций.

«Мы нацелены на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с Союзом, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом», - подчеркнул президент.

Он также заявил о важности дальнейшего расширения и углубление взаимовыгодных отношений с Латвией на основе принципов добрососедства и взаимоуважения, наращивания разнопланового сотрудничества с Германией. В частности, он рассчитывает на интенсификацию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной областях.

Кроме того, Александр Лукашенко желает наполнить межправительственный торговый диалог с Великобританией серьезным экономическим содержанием, конкретными масштабными проектами.

Касательно Болгарии он заявил, что сегодняшний уровень сотрудничества не в полной мере отвечает реальному потенциалу отношений, особенно в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и технологий, образования и культуры.

Подтвердил глава государства и интерес к расширению политических, экономических и культурных контактов с Хорватией.

Александр Лукашенко также приветствовал повышение статуса дипломатического представительства в Беларуси и назначение первого в истории посла Швейцарии в нашей стране.

Африка и Америка

Глава государства в обращении к послу Гватемалы подчеркнул, что одной из ключевых внешнеэкономических целей Беларуси является диверсификация экспорта, в том числе со странами дальней дуги. Поэтому он выразил заинтересованность в полномасштабном развитии отношений с Гватемалой. Двигателем взаимодействия, по его словам, должно быть торгово-экономическое сотрудничество: поставки удобрений, машин и оборудования, торговля сельскохозяйственной продукцией.

Президент также подтвердил интерес страны к развитию многопланового сотрудничества с государствами Восточной Африки в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, науке и технике, образовании и культуре, спорте и туризме.