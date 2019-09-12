Лукашенко назначил послов в Израиль и арабские страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября Сергея Терентьева послом в Египет и по совместительству в Судан, Оман и постоянным представителем при Лиге арабских государств. Он также назначил Евгения Воробьева послом в Израиль, Виктора Рыбака - послом в Турции и по совместительству в Ираке.
Также Николай Овсянко назначен послом в Эквадор и по совместительству в Колумбию, Никарагуа и Панаму, Вячеслав Бескостый - в Туркменистан.
Кроме того, президент дал согласие на назначение Анатолия Гапоника председателем Буда-Кошелевского райисполкома, Сергея Косинского – Лельчицкого, Сергея Ложечника – Лидского, Алексея Садовского – Щучинского, Андрея Жайловича – Солигорского.
Петр Максимчиков возглавит ОАО "Гомельстекло", а Сергей Аваков – ОАО "Планар".
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby