40 тыс. бегунов и 60 тыс. долларов. Минский полумарафон побьет все рекорды

Минский полумарафон-2019 станет самым масштабным забегом в истории Беларуси. На старт в центре города 15 сентября выйдет более 40 тыс. человек из более чем 50 стран мира. До начала старта им нужно забрать пакеты участников, состав которых зависит от дистанции.

Самым богатым оказался пакет для полумарафонцев – тех, кто побежит 21,1 км. В него вошли майка, носки и антисептик. Всем участникам также выдают по бутылке воды Bonaqua, пачке попкорна и батончика-мюсли. В набор включили сертификаты на бесплатный выпуск карточки «Давай-давай!» от Банка Дабрабыт и «макияж болельщика». Среди обязательных предметов – стартовый номер участника и электронный чип для регистрации результатов. Девушкам также причитаются разноцветные резинки для волос.

На финише всех участников ожидают медали. Вдоль маршрута волонтеры будут раздавать стаканчики с водой. На финише будут работать тематические зоны, а на сцене выступят артисты.

Минский полумарафон полностью исчерпал лимит участников. Большая часть участников записалась на массовый забег в 5,5 км. Хотя самой звездной будет колонна бегунов на дистанции в 21,1 км. Большой интерес в этом году привлек и маршрут в 10,55 км.

Как и раньше, среди фаворитов – африканские атлеты. А вот самая быстрая белоруска Ольга Мазуренок вынуждена пропустить забег, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира по легкой атлетике в Дохе.

Самые быстрые бегуны разделят рекордные 60 тысяч долларов. «Чтобы повысить статус забега, мы повысили призовой фонд на 20%. Кроме того, впервые победитель сможет получить суперприз в 11 тыс. долларов, если установит исторический рекорд на дистанции 21,1 км. Это привлечет больший интерес к забегу среди участников и зрителей как в Беларуси, так и в других странах мира», – убеждены в Банке Дабрабыт, официальном партнере Минского полумарафона, на средства которого сформирован призовой фонд.

Основной забег на 21,1 км пройдет по проспекту Победителей. После участка от Дворца спорта до Верхнего города бегуны преодолеют часть проспекта Независимости, повернут на улицу Сторожевскую и вновь вернутся на проспект Победителей. На время забега движение в центре столицы будет перекрыто.

Полумарафон пройдет в центре Минска 15 сентября. Впервые ему присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label).