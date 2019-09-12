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13. 09. 2019

Почти 60 мин нашли на территории Ивацевичского РОВД

Источник фото: МВД

Более 50 боеприпасов времен Второй мировой войны нашли во время прокладки водопровода в Ивацевичах. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси. Снаряды были обнаружены на территории Ивацевичского РОВД.

Минометные снаряды находились на глубине нескольких метров. На них наткнулись сотрудники УП "Ивацевичская ПМК-18".

Прибывшие на место обнаружения находки саперы выкопали 56 минометных мин калибра 82 мм и 18 взрывателей. Снаряды вывезли на полигон, где их взорвали.
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