Почти 60 мин нашли на территории Ивацевичского РОВД

Более 50 боеприпасов времен Второй мировой войны нашли во время прокладки водопровода в Ивацевичах. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси. Снаряды были обнаружены на территории Ивацевичского РОВД.

Минометные снаряды находились на глубине нескольких метров. На них наткнулись сотрудники УП "Ивацевичская ПМК-18". Прибывшие на место обнаружения находки саперы выкопали 56 минометных мин калибра 82 мм и 18 взрывателей. Снаряды вывезли на полигон, где их взорвали. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby