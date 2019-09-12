Подарки к учебному году от претендентки на титул «Мисс Мира-2019»

«Вторая вице-Мисс Беларусь-2018» Анастасия Лавринчук вручила подарки к учебному году детямс особенностями психофизического и интеллектуального развития из Каменской школы-интерната, которую опекает Белкопсоюз. Посылку девушке помогли собрать модели Национальной школы красоты, подписчики в социальных сетях, друзья и родные.

«Когда мои младшие сестры узнали, что я собираю подарки, то решили тоже внести свою лепту. Лиза (9 лет) нарисовала картину на холсте, чтобы в школе-интернате было еще уютнее. А Вика (4 года) собрала любимых кукол, это для маленького ребенка большой поступок. Видите, помогать очень легко, даже если тебе немного лет или нет больших возможностей», - рассказывает Анастасия.

Гостья привезла школьные принадлежности, развивающие игры, сладости. С большим интересом ребята восприняли красочные художественные книги из личной библиотеки «Второй вице-Мисс Беларусь-2018». С ними проходило детство красавицы. Девочкам школы-интерната также понравилась примерка наградных лент. Анастасия Лавринчук в декабре представит Беларусь на конкурсе «Мисс мира-2019» в Лондоне.

«Я побывала у девочек на занятии пошитью. Да и сама присела за швейную машинку под их руководством. Вижу, насколько они талантливы, насколько они горят своим делом. Это очень здорово. Мне даже подарили талисман на удачу – лисичку. Надеюсь она поможет мне достичь лучшего результата на конкурсе», - поделилась Мисс.

Обучениев школе-интернате профориентировано. В программе: прикладное искусство, швейное, столярное дело. Осваивают исадоводство с огородничеством. В этом году уже собрали первые урожаи себе на стол. Такой подход оправдывает себя: выпускники школы поступают в профессиональные технические учебные заведения.

Подготовлено пресс-службой Национальной школы красоты