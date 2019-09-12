В Беларуси исследуют качество сервиса интернет-агентств и оценят агентства по контекстной рекламе

В Беларуси вновь будет составлен ТОП лучших клиентоориентированных интернет-агентств. Авторы проекта «Рейтинг Байнета» выяснят, насколько заказчики довольны услугами digital-агентств, а также определят крупнейших игроков на рынке контекстно-медийной рекламы.

Основная задача формирования рейтингов — дать заказчикам объективную информацию о ключевых игроках рынка и их компетенциях в различных сегментах интернет-услуг.

Компаниям-заказчикам услуг интернет-агентств данные рейтингов позволяют более взвешенно принимать решения, какому подрядчику доверить выполнение задач по продвижению своего бизнеса в интернете.

Для агентств и web-студий Рейтинг Байнета является эффективным инструментом оценки конкурентного окружения, выстраивания перспектив развития своей деятельности и привлечения новых клиентов.

«Участники Рейтинга по удовлетворенности клиентов смогут не только продемонстрировать свой уровень отношения к клиентам, но и получить объективные данные о степени их удовлетворенности. Используемая методика позволяет эффективно оценить компанию независимо от ее масштабов и объема сделок», — отмечает руководитель «Рейтинга Байнета» Анна Ходанович.

Интернет-агентства могут принимать участие в Рейтинге в одной или нескольких номинациях:

§ Web-студии

§ SEO-компании

§ Интернет-медиа агентства

§ Digital-агентства

§ SMM-агентства

§ Агентства по контекстно-медийной рекламе.

Также в осенью этого года четвертый раз будет составлен Рейтинг агентств по контекстно-медийной рекламе, который определяет крупнейших игроков данного сегмента белорусского интернет-рынка по ряду ключевых параметров.

Напомним, что затраты только на контекстно-медийную рекламу в Байнете по итогам 2018 года выросли на 40% и достигли $30 млн. Этот сегмент интернет-продвижения уже давно вышел на первое место как по темпам роста, так и по объему затрат. Рост рынка обусловлен увеличением одновременно среднего чека и количества компаний, которые размещают рекламу.

Всего на белорусском рынке представлено более 150 агентств, оказывающих услуги по размещению интернет-рекламы в контекстно-медийных сетях Google и Яндекс. Причем примерно 30 из них генерируют около 80% оборота данного сегмента интернет-рекламы.

Заявки на участие в «Рейтинге Байнета 2019» в рамках описанных выше рейтингов можно подавать до 14 и до 31 октября 2019 года (включительно).