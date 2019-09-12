Лесной пожар в Хойникском районе охватил 50 гектаров

Днем 12 сентября был выявлен лесной пожар около деревни Ломыш Хойникского района Гомельской области. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Площадь, пройденная фронтом пожара, составила 50 гектаров.

Для ликвидации пожара были задействованы 53 единицы техники и 283 человека. Вертолет МИ-26 осуществил 10 сбросов воды. Утром 13 сентября пожар был локализован, а через несколько часов ликвидирован.

В Белгидромете отмечают, что в результате пожара изменения радиационного фона на территории Беларуси не произошло. В Хойниках радиационный фон также не изменился.

Между тем 15 и 16 сентября в юго-восточных районах Гомельской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.