В автосалонах KIA стартовали продажи новой серии Red Line

Во всех дилерских центрах KIA в Беларуси начались продажи автомобилей KIA Rio и KIA Rio X-Line специальной ограниченной серии Red Line.

Ограниченная серия Red Line создана для двух моделей Rio и Rio X-Line на базе комплектации Luxe с двигателем 1,6 литра как механической, так и автоматической коробкой передач.

Седаны KIA Rio Red Line стоят в Беларуси 29 700 рублей с механической коробкой передач и 31 000 – с «автоматом». Цена на Rio во внедорожном исполнении X-Line составляет 32 200 рублей и 33 500 рублей соответственно.

Новая специальная серия включает более 10 позиций, в том числе легкосплавные диски на 15 дюймов с шинами 185/65R15. Передняя часть оснащается глянцевыми черными решетками радиатора, а сзади присутствуют светодиодные фонари. Автомобили оснащены задними дисковыми тормозами. Кроме того, изменены датчики, отвечающие за точность парковки.

Внутри установлена мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и Bluetooth для подключения мобильного телефона. Камера заднего вида обеспечивает большую безопасность при движении задним ходом. Присутствуют также мультимедийно-навигационные системы Android Auto и Apple CarPlay.

Пакет «Red Color Package» делает интерьер более ярким: красные вставки и элементы присутствуют на молдингах на центральной консоли и дверях, в прострочке обшивки руля и селектора трансмиссии, а также отделке сидений из эко-кожи.

«KIA традиционно выпускает ограниченные серии спецкомплектаций, которые отлично себя зарекомендовали. Спецкомплектации позволяет приобрести более функциональный автомобиль с привлекательным внешним видом за разумные деньги, – пояснили в автоцентре KIA «Атлант-М на Независимости». – На все автомобили действует уникальная для Беларуси гарантия - 5 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше».

KIA Rio и KIA Rio X-Line в комплектации Red Line доступны у всех дилеров KIA в Беларуси.