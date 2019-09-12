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13. 09. 2019

Витебская область ушла в рецессию

Валовой региональный продукт (ВРП) в январе-июле 2019 года в Витебской области снизился на 1,6%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси. Доля области в ВВП всей страны составила 7,1%.

В остальных регионах Беларуси ВРП за семь месяцев вырос. В Могилевской области он увеличился на 0,7% (доля в ВВП — 6,7%), в Минской — на 5,8% (15,1%), Гомельской — на 0,8% (10%), Брестской — на 2,2% (9,1%), Гродненской — на 0,1% (8%). В Минске ВРП вырос на 0,8% (его доля ВВП составила 27,9%).

Всего валовой внутренний продукт Беларуси увеличился на 1,3% до 72,49 млрд рублей.
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