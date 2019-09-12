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13. 09. 2019

В Гродно возле детсада задержали эксгибициониста

12 сентября в Гродно вблизи одного из детских садов мужчина показывал несовершеннолетним половой орган. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

52-летний мужчина прятался за кустами, бросал шишки в детей, а когда те подходили, то показывал член и совершал непристойные манипуляции руками. Воспитательница детсада отвела детей подальше и позвонила милиционеру.

Подозреваемый ранее был судим за преступление на сексуальной почве. В 2019 году его неоднократно привлекали к административной ответственности за нахождение в общественном месте пьяным.  Он заключен под стражу.

В отношении мужчины комитетом возбуждено два уголовных дела за хулиганство.
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