Для воспитанников детдомов организуют социальный проект "Новая престижная профессия: барбер"

BARBERCONNECT - событие, идея которого — объединить и научить. Это не фестиваль, не выставка и не вечеринка. Это международная площадка для обмена опытом, знаниями и неформального общения. Во многих странах тысячи барберов посещают BC, чтобы быть в тренде, чему-то научиться, увидеть своих кумиров, показать мастерство или пообщаться с коллегами.

Организатором BarberConnect в Беларуси является компания Cosmico — дистрибьютор профессиональной косметики и международный учебный центр.

Организатор по реализации - ND Production. Компания, которая занимается исключительно раритетными проектами, близкими к искусству и поднимающими на уши общественность своим WOW эффектом.

В рамках международного события BARBERCONNECT-2019 организаторами запланирован благотворительный проект "Новая престижная профессия: барбер", направленный на возможность для детей из неблагополучных семей, воспитанников детских домов получить путёвку в жизнь с престижной профессией барбер.

Этапы проведения благотворительного проекта:

1) 16 сентября - Международный день барбера

Международный день барбера отметят воспитанники Минского детского дома. Команда профессиональных барберов 16 сентября приедет к ребятам, чтобы познакомиться, рассказать о новой престижной профессии и ответить на вопросы. Кроме того, каждый желающий ребенок сможет получить модную стрижку или посмотреть на процесс ее создания и изучить механику в реальном времени. Приятным сюрпризом для ребят станут подарки от компании Сosmico.

Данная акция послужит стартом серии благотворительных мероприятий в детских домах Беларуси, которые будут направлены на получение профессии “барбер” детьми-сиротами и их стажировке в престижных барбер-салонах г. Минска.

2) Профессиональная подготовка детей из детских домов и детей из неблагополучных семей

Благотворительный проект направлен на профессиональную ориентацию и реальную подготовку (обучение) детей-сирот и детей из неблагополучных семей, благодаря серии образовательных мероприятий на базе Cosmico.by и показательных мастер-классов барберов для воспитанников детских домов. Дети из детских домов и интернатов получат профессиональное образование барбера с возможностью стажировки.

Из Минска приглашаются несколько детей-сирот, для которых в тренинг-центре Cosmico.by проводятся образовательные курсы с получением сертификата и последующей стажировкой в одном из барбер-салонов Минска.

Проект реализуется при поддержке ЗОЖ-платформы HEALTH ME UP и проекта Youcan (IT-лагерь и проф. устройство детей сирот со всей Беларуси). Дом event-искусства NDProduction