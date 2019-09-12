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13. 09. 2019

Мужской и женский любительские турниры Royal Cup Open пройдут в Минске

Серия регулярных брендовых турниров Royal Cup Open стартует с 14 сентября. Участники турнира – спортсмены-любители. Соревнования проходят в формате мужского и женского одиночного турнира. Сражаться за звание победителя мужчины и женщины будут на протяжении двух недель с 14 по 28 сентября.

Турниры Royal Cup Open предназначены для любителей, а также недействующих мастеров различного уровня и категорий, как мужских, так и женских (отдельно). В турнире определены 3 категории: FUTURES (теннисисты  начального уровня), CHALLENGER (любители среднего уровня) и MASTERS (игроки высокого уровня). Турниры проводятся во всех категориях регулярно на протяжении двух лет. Предстоящее любительское соревнование состоится в сентябре для мужчин и для женщин в категории CHALLENGER. Принять участие в турнирах может любой желающий.

“Развитие и популяризация тенниса, а также здорового образа жизни, развитие любительского теннисного движения в Беларуси, повышение уровня спортивного мастерства теннисистов-любителей и мастеров, выявление сильнейших игроков, укрепление дружеских и деловых связей между любителями тенниса – те цели, которые мы как организаторы ставим перед собой, проводя каждый турнир. Брендовые турниры Royal Cup Open – это квалифицированные судьи, приветливые организаторы, приятные подарки и, конечно же, непередаваемые ощущения спортивного азарта и духа соперничества”, – отметил директор брендовых турниров Royal Cup Open Ян Драновский.

Мужской одиночный турнир стартует с жеребьевки, затем проходят квалификационные матчи для определения выходцев 1/8 турнира. Далее – основной турнир. Женщины начнут борьбу уже с основного турнира 21-го сентября. Финал соревнования у мужчин и у женщин пройдет 28-го сентября на кортах школы тенниса Royal Cup по адресу: г. Минск,  ул. Даумана, 23. Церемония награждения мужского финала состоится в 12.30.

Любительские турниры традиционно вызывают интерес у общественности, средств массовой информации и, конечно же, официальных лиц. Соревнования проходят при поддержке таких государственных учреждений, как Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет, Белорусская теннисная федерация.

Турниры Royal Cup Open придерживаются Положения о правилах организации и порядке проведения турниров Международной федерации тенниса (ITF), а также Постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 29.12.2004 №12 «Об утверждении примерного положения о проведении спортивного соревнования».

Онлайн заявки на турниры можно оставить на официальном сайте школы тенниса либо по телефону:

+375 (33) 331 95 00 (тел./Viber/Telegram).

 

Партнеры турнира:

Сеть магазинов СОСЕДИ (https://sosedi.by)

Автодилер Nissan (https://www.nissan.by/

Парк активного отдыха 0.67 (https://067.by/)

Природная вода “Боровая” (http://brt.by/borovaya/)

 
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