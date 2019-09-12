Музыкальный хит-парад: что слушали белорусы этим летом

Главным хитом лета стала композиция «Прятки» дуэта HammAli & Navai, второе место в рейтинге у слушателей «МТС Music» — Bad Guy американской певицы Billie Eilish. В топе и белорусские исполнители Тима Белорусских и Макс Корж. В целом десятка самых прослушиваемых треков сервиса выглядит так:

1. HammAli & Navai, «Прятки»

2. Billie Eilish, Bad Guy

3. HammAli & Navai, «Девочка-война»

4. Тима Белорусских, «Алёнка»

5. Макс Корж, «Шантаж»

6. Джаро & Ханза, «Королева Танцпола»

7. AMCHI, TERNOVOY, «Прочь»

8. Тима Белорусских, «Витаминка»

9. Тима Белорусских, «Незабудка»

10. #2Маши, «Мама, я танцую»

Самыми музыкальными этим летом были Минская, Брестская и Витебская области. Средний возраст пользователей приложения — от 24 до 35 лет. Чаще музыку слушают пользователи смартфонов на базе iOS, в среднем около 16 часов на одного человека в месяц, в то время как владельцы Android — более 13 часов.

Всего в сервисе «МТС Music» более 40 миллионов музыкальных композиций. Оформить подписку можно в приложениях «МТС Music» или «Мой МТС», на сайте music.mts.by или с помощью USSD-запроса *727#. При первом оформлении подписки пользоваться услугой можно 30 дней бесплатно. Скачать приложение владельцам смартфонов на базе Android можно здесь, для iOS — здесь.