HUAWEI получила более 20 наград на международной выставке IFA-2019

Компания HUAWEI завоевала более 20 наград от отраслевых СМИ на выставке IFA-2019 в Берлине. Эксперты высоко оценили мобильный процессор Kirin 990 и беспроводные наушники HUAWEI Free Buds 3.

Лидером по количеству наград среди устройств HUAWEI стали беспроводные наушники HUAWEI Freebuds 3, которые девять раз были признаны лучшим продуктом IFA-2019. Было особо отмечено, что это первые полностью беспроводные наушники, отвечающие запросам любителей качественного звука. Также упоминались активное шумоподавление и беспроводная зарядка.

Процессор Kirin 990 получил награду «Лучший продукт IFA-2019» от семи отраслевых изданий. Эксперты отметили поддержку скорости скачивания в 2,3 Гбит/с, 16-ядерный GPU, существенный рост вычислительной мощности для поддержки 5G и высокую энергоэффективность.

Кроме того, Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике (EISA) признала HUAWEI P30 Pro лучшим смартфоном 2019 года. Ассоциация назвала его устройством для тех, кто ценит мобильную фотографию, отметив высокое качество съемки при низкой освещенности, ультраширокоугольный объектив, режим портретной съемки и сенсор с пятикратным оптическим зумом.