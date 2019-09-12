В Могилеве с небывалым ажиотажем открыли магазин «Санта» с рыбным островом

Большой магазин «Санта» заработал в Могилеве на улице Габровской, 32. Супермаркет отличают рыбный остров с голландским матиасом, гастро-зона с готовыми блюдами, пекарня и пиццерия. Открытие вызвало небывалый ажиотаж: у дверей собралось около 1000 человек, а за кассами их ожидало бесплатное мороженое.

Торговый объект в микрорайоне Заднепровье обустроили по европейским стандартам. В частности, продумали широкие проходы, поставили современное оборудование и разместили элементы навигации выше уровня глаз. Магазин получил модный интерьер со скандинавскими мотивами. Фасад здания облагородили панелями небесного света и белой вывеской.



Площадь супермаркета – около 1000 «квадратов», а на полках представлено более 12 000 наименований товаров. Внутри можно найти все привычные отделы, но с расширенным выбором молочных продуктов, колбас и копченостей. Рядом собрано множество свежих овощей и фруктов, среди экзотики были замечены инжир и лайм. Покупатели охотно разбирали дыни за 99 копеек и арбузы меньше чем за полрубля.



Основным отличием стал рыбный остров с настоящим матиасом. Чтобы получить голландский деликатес, молодую сельдь вылавливают и готовят еще на рыболовецких шхунах. Магазин в числе первых будет получать свежие партии морепродуктов.





Покупатели также с интересом изучали полуфабрикаты и готовые блюда в гастро-зоне. Здесь представлены салаты и суши, а рядом готовят на гриле куриные ножки и крылья. Сдоба выпекается в собственной пекарне по особой технологии. В магазине работает пиццерия: популярное блюдо выпекают по итальянским рецептам за 5,95 рубля.



«Новый магазин должен стать одним из центров притяжения покупателей в Могилеве. Прежде всего, это один из немногих торговых объектов в стране с рыбным островом, где можно найти свежий голландский матиас. Акцент сделан и на повышенном выборе свежих фруктов и овощей, а еще молочных товаров и копченостей. Заодно супермаркет развивает популярную сейчас концепцию «Food to Go», то есть предлагает взять с собой суши, салаты, пиццу и другие блюда», – отмечают в сети «Санта».



Открытие было праздничным. У дверей супермаркета собрались около 1000 человек. Настроение поднимали ведущий, аниматоры и ростовые куклы панды и белого медведя. Первым покупателям раздавали бесплатное мороженое, а детям – еще и воздушные шары.



Покупателей обслуживают восемь касс. Работает магазин с 8 до 23 часов.



Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит около 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.