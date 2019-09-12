С подарками и очередями. В Гродно открыли большой магазин MiniMax

В микрорайоне Ольшанка в День города заработал большой магазин сети MiniMax. Торговый объект на улице Огинского, 35 собрал на стеллажах свыше 5000 наименований товаров по одним из самых низких цен в стране. В первый час пришли сотни человек, покупателям раздавали бесплатные зубные щетки и наборы чашек с блюдцами.

Магазин обустроен по европейским стандартам. Внутри просторно – торговый зал продуман так, чтобы было комфортно выбирать товары с ребенком. На площади в 230 «квадратов» организовали тематические зоны – для мужчин, женщин и детей. Наибольший интерес у покупателей вызвали отделы с коллекциями одежды и обуви. Цены на многие вещи оказались ниже уровня рынка.



Внимание привлекают и секции со школьными товарами и канцтоварами. Отдельное место выделено под товары для дома, где особенно большим оказался выбор посуды и аксессуаров интерьера. Кроме того, здесь много игрушек, текстиля и косметики.



Многие товары доступны по акциям: на одни действует схема «два по цене одного», на другие дают большие скидки. Покупателям, например, приглянулись соковыжималки с кувшином за 2,99 рубля и наволочки по той же цене.





Рядом с торговым залом открыли детский уголок. В нем можно занять ребенка рисунками или игрушками, а самим в это время заняться шопингом.



«Сеть MiniMax родом из Гродно, так что расширению сети в этом городе мы уделяем особое внимание. Теперь и жители Ольшанки могут закупать товары для всей семьи по разумным ценам. Важно, что почти все непродовольственные товары – от одежды до посуды – можно найти в одном месте. Магазин будет одним из первых получать сезонные новинки, в том числе европейского производства», – обещают в MiniMax.



Магазин открыли с подарками и очередями, собрав в первый час сотни человек. Покупателям раздавали зубные щетки, вазелин для губ и краски для бровей и ресниц, а при покупке от 40 рублей – наборы из двух чашек с блюдцами. Детей радовали воздушными шарами на палочках.



Сеть MiniMax насчитывает свыше 60 семейных магазинов по всей стране. Ритейлер специализируется на одежде для всей семьи, канцтоварах и товарах для дома. Магазины известны демократичными ценами и своей инициативой – каждый пятый товар в подарок. Сейчас MiniMax активно расширяет свою сеть в регионах, а в его штате работает свыше 300 человек.