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15. 09. 2019

Украинский премьер хочет соединить через Беларусь Балтийское и Черное моря

Премьер-министр Алексей Гончарук предложил соединить Балтийское и Черное моря водным путем через территорию Украины. Об этом он заявил в ходе конференции Ялтинская европейская стратегия в Киеве 14 сентября.

Украина уже приступила к обсуждению ряда амбициозных инфраструктурных проектов, подчеркнул премьер.

"Нам нужно попробовать соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально. Сорок водных путей (Е-40), о которых нужно договориться с Беларусью и с Польшей. Для этого нам нужно выстраивать конструктивные отношения. И мы уже начали это делать", - сообщил глава Кабмина.

Возможное появление судоходного водного пути между Балтийским и Черным морями уже несколько лет является предметом обсуждений трех стран.

Расходы только на польский участок маршрута могут достигнуть 12 миллиардов евро, говорилось в материале белорусской версии сайта российского информагентства Sputnik в 2017 году.

Бывший замминистра транспорта Александр Кава прокомментировал в Facebook заявление Гончарука. По его словам, реализация данного проекта слишком дорога и никогда не окупится. Он также назвал сумму в 12 миллиардов для польского участка.

"Проработка проект соединения Балтийского и Черного морей по реке - Речной Е40 - началась еще в 2013 году. Длина маршрута от Херсона до Гданська составляет две тысячи километров... Время прохождения судна по всему маршруту составит 14 дней. Вывод экспертов по результатам ТЭО - не окупится никогда", - отметил он.

Источник: korrespondent.net
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