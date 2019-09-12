Минский полумарафон стартовал с эко-забега

15 сентября в рамках Минского полумарафона прошел “нулевой забег”.Его участниками стали волонтеры, поддержавшие инициативу по сбору питьевых бутылок во время полумарафона. Конечной точкой эко-забега стала не финишная прямая, а питьевые пункты на карте маршрута. Таким способом наша страна анонсировала присоединение к международной экологической акции World Clean Up, которая пройдет 21 сентября.

Во время забега на скорость передвижения влияет каждый грамм веса. Даже пустая бутылка в руках может стать помехой для достижения желаемого результата. Поэтому на пути к финишной черте бегуны бросают бутылки на землю. Разбросанные упаковки не только мешают участникам, которые бегут следом, но и засоряют пространство города. В этом году бренд BONAQUA – питьевой партнер Минского полумарафона – инициировал сбор мусора прямо во время забегов участников на длинные дистанции.

«Часто после проведения марафонов жители города наблюдают разбросанные вдоль маршрута забега бутылки. В основном пластик концентрируется на близлежащих пешеходных дорожках, что мешает прохожим. Поэтому в этом году мы поставили задачу собрать каждую бутылку и заслуженно получить статус самого чистого полумарафона. Этой акцией мы поддерживаем одну из основных целей Системы Coca-Cola – к 2030 году обеспечить сбор и переработку мусора 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок», - отмечает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Для сбора мусора волонтерская команда BONAQUA использовала отдельные пакеты: одни – для бутылок, другие – для крышек. Такая сортировка пластика не случайна – все собранные крышки будут переданы в социально-экологический проект «Новая жизнь в обмен на крышечки», а бутылки из пластика отправятся на дальнейшую переработку.

Важность партнерства с брендом питьевой воды и особую значимость экологической акции подчеркнул председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский:

«Установление партнерства с питьевым брендом – важный этап подготовки к полумарафону. Во время бега на длительные дистанции у человека увеличивается активность потоотделения, а значит,организм теряет много жидкости. Если потеря не восполняется, это приводит к нарушению метаболических процессов, резкому физическому переутомлению. Поэтому важно, чтобы необходимым количеством воды был обеспечен каждый участник полумарафона. Вот почему к выбору питьевого партнера мы, как организаторы, относимся очень серьезно. Также хочу поблагодарить волонтерскую команду BONAQUA за сбор бутылок во время забега, думаю, жители города это оценят».

Эко-забег волонтеров был направлен на привлечение внимания ко всемирному движению по сбору мусора World CleanUp, к которому Беларусь присоединилась как страна-участник. Помимо мирового cleanup, в начале октября пройдет республиканский– его компания Coca-Сola в Беларуси проведет совместно с Министерством природы, Министерством образования и Центром экологии и краеведения.

Помимо помощи в сборе пластиковых бутылок, питьевой партнер полумарафона собрал корпоративную команду для участия в полумарафоне. Сотрудники тренировались с Белорусской федерацией легкой атлетики и участвовали на всех трех дистанциях полумарафона. На стартовой площадке участники полумарафона также могли заметить амбассадоров проекта «Добрая авоська», который помогает трудоустроить женщин-инвалидов по зрению и сократить количество пластиковых пакетов.

«Мир без мусора» – глобальная стратегия Системы Coca-Cola. Это направление созвучно целям устойчивого развития Республики Беларусь, а также глобальным целям устойчивого развития ООН.