Беларусь посещает делегация «Каритас» католической архиепархии Кальяри

В период 16-22 сентября 2019 г. в Минске, по приглашению Религиозной Миссии «Благотворительного Католического Общества Каритас» Минско-Могилёвской Архиепархии в Республике Беларусь и при поддержке проекта европейского сотрудничества MOST, будет находиться итальянская делегация «Каритас» Католической Архидиоцезии Кальяри (Автономный Регион Сaрдиния).

Возглавит делегацию Его Преподобие Марко Лаи, Директор «Каритас» Кальяри, в её составе также будут специалисты данной структуры католической церкви: Франческо Манка, Президент общественной организации «LAVOROINSIEME» («Работаем вместе») и экс министр труда Автономного региона Сардиния, Алессандро Меле, руководитель фонда Сант'Иньяцио, Алессандро Као, руководитель отдела по политике приёма и миграции.

В ознаменование того, что Сардинию и Беларусь связывает тесное многолетнее сотрудничество, делегацию будет сопровождать Джузеппе Карбони, Почётный Консул Республики Беларусь в Кальяри.

Приезд делегации представляет собой прекрасную возможность профессионального обмена опытом в сфере социального волонтёрства и реализации конкретных программ, нацеленных на профессиональную инклюзивность и большее включение людей с инвалидностью в рабочую среду.

Данный визит также будет важным с точки зрения знакомства со страной, в которой на протяжении длительного времени две основные ветви христианства - католицизм и православие - мирно сосуществуют и взаимодействуют, что в последнее время характерно и для Сардинии вследствие иммиграции из постсоветских стран, в столице которой – Кальяри – функционирует православный приход Московского Патриарха, созданный на базе костёла, предоставленного Католической Архидиоцезией. Кроме того, уже на протяжении 8 лет во время празднования Православного Рождества в Кальяри проходит концерт с участием белорусских артистов, благодаря реализации совместных культурных программ.

Немаловажно также, что кальяританский «Каритас» активно сотрудничает с сардинскими ассоциациями, которые осуществляют деятельность по оздоровлению белорусских детей в данном Автономном регионе Италии, тесное взаимодействие сложилось и с минским «Каритас» во время двусторонних визитов делегаций, совместных сборов средств и участия 4 белорусских волонтёров в молодёжном международном лагере «Каритас» на Сардинии в августе.

Делегацию ожидает насыщенная программа встреч и мероприятий как в Минске, так и в других местах Беларуси:

Так, во вторник, 17 сентября, состоится встреча с зампредседателя Синодального отдела Белорусской Православной Церкви Александром Шимбалевым, далее с Уполномоченным по делам религий и национальностей Гуляко Леонидом Павловичем, затем будет организовано посещение РМ «Благотворительное католическое общество Каритас» Минско-Могилевской Архиепархии. По окончанию этих встреч запланирован двусторонний круглый стол, посвящённый обсуждению проектной деятельности и совместным бизнес-проектам.

В среду, 18 сентября, делегация встретится с Митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, после чего представителей острова Сардиния примет в своей резиденции Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди. Затем состоится визит в Христианский социальный центр. В этот же день запланировано посещение СООО «Итало-белорусский центр сотрудничества и образования «Сардиния», в ходе которого участники подробнее узнают о деятельности организации, целью которой является развитие и укрепление белорусско-сардинских взаимоотношений.

Четверг, 19 сентября, итальянская делегация проведёт вне столицы: утром гостей примет Городейская вспомогательная школа-интернат, в ходе чего будут презентованы проекты «Дарим профессию» и «Мир вокруг нас». Знакомство с ещё одним проектом - «Мой мир в красках» - произойдёт в рамках посещения ГУО «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения». Далее представителей Католической Архидиоцезии ожидает знакомство с одним из белорусских памятников, внесённых в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО: Дворцово-замковым комплексом «Несвижский замок», где гости смогут увидеть архитектурное воплощение гения Джованни Мария Бернардони, который прежде чем приехать в Несвиж, жил и работал в 1578-1583 гг. на Сардинии, где также сохранились примеры претворения в жизнь его проектов.

Программа следующего дня, 20 сентября, включает визит в Комитет по труду, занятости и социальной защиты Минского облисполкома, по окончанию которого запланирован круглый стол, а также посещение приемной семьи и Приходского «Каритас» в д. Богданово.

В заключительный день мероприятий, 21 сентября, состоится визит в Приходский «Каритас» г.Минска, после чего у членов сардинской делегации будет возможность прикоснуться поближе к белорусской культуре в ходе посещения Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта и поучаствовать в традиционном празднике «Свята ўраджаю Багач».