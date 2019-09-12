“Ъ” раскрыл подробности интеграции Беларуси и России

Российское издание “Коммерсантъ” раскрыло подробности проекта углубления интеграции Беларуси и России, который 6 сентября согласовали премьер-министры двух стран. В документе говорится о частичной экономической интеграции на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичном конфедеративным или даже федеративным государствам.

Фактически речь идет о поглощении к 2021 году экономикой России экономики Беларуси на уровне управления, передает «Ъ». Однако конкретики в программе немного. Одним из немногих предметных обязательств является взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года. Большая же часть планов заключается в представлении к 1 ноября 2019 года предложений по «дорожным картам» объединения экономик, подготовке законодательных шагов по интеграции к концу 2020 года и начале работы в объединенном режиме с 1 января 2021 года. К 1 апреля 2021 года планируется принять единый Налоговый кодекс. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby