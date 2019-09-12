Запуск проекта #Я_меняюсь. Первые мероприятия в Беларуси

30 сентября 2019 года в Минске пройдет первый Форум для будущих родителей и врачей в рамках проекта «#Я_меняюсь». Инициатором мероприятия является Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Форум организован при поддержке проекта МамЭксперт.

Участникам Форума будет представлена новая уникальная информационная стратегия по безопасному материнству #Я_меняюсь, направленная на создание доверительного диалога между врачом и будущей мамой - на этапах подготовки и ведения беременности с предоставлением своевременной поддержки в решающие моменты жизни мамы и малыша.

Семинар для медицинских работников направлен на формирование навыков безопасного консультирования, основанного на научных подходах. Основная задача медицинских специалистов, оказывающих дородовую поддержку – выявить женщин, которым необходима помощь, минимально вмешиваясь в течение беременности, которая протекает без осложнений.

Будущим родителям будут представлены современные международные рекомендации по дородовой подготовке, направленные на создание положительных ожиданий от опыта материнства, включая поддержание самооценки матери и ее независимости, развитие материнских навыков и приобретение необходимых знаний. Пройдут лекции по питанию во время беременности, подготовке к родам и психологическому состоянию мамы после родов. ·

Организаторам важно не только поделиться с мамами и представителями системы здравоохранения современной информацией, но и собрать обратную связь с целью улучшить систему дородовой подготовки в стране и способствовать внедрению международных стандартов в этой области.

Предварительная программа мероприятия:

Форум для будущих мам:

16.00-16.15 - Регистрация участников;

16.15-17.00 - Приветственное слово, презентация проекта «#Я_меняюсь»; Давиденко Александр, Левданская-Витт Анна. UNFPA

17.00-17.30 - Питание беременной. Интерактивный мастер-класс «Здоровое может быть вкусным» от Натальи Навроцкой, директора Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», руководителя проекта «МамЭксперт», врача;

17.30-18.30 - Интерактивный квест:

- самообезболивание, массаж и дыхание, роль партнера;

- фитнес и беременность;

- безопасное родительство: интерактивная карта «Безопасный дом»;

- правильное питание: кофе-пауза со здоровыми рецептами.

18.30-19.00 – Роль мамы в воспитании счастливых детей. Комплекс #Яжемать, врач-психотерапевт Ольга Залесская, гештальт-терапевт, травматерапевт, телесно-ориентированный терапевт

19.00-19.30 - Вакцинация: за и против. Николай Голобородько доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, кандидат медицинских наук

Место:Event-пространство «210 метров», г. Минск, ул.Чапаева, 3.

Участиев Форуме бесплатное, но по предварительной регистрации на сайте (https://www.mamexpert.by/i-am-changing/), количество мест ограничено.

Для региональных центров предусмотрено участие онлайн.