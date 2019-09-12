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16. 09. 2019

Беларусь планирует экспортировать картофеля на 50 млн долларов

Беларусь планирует заработать на экспорте картофеля в 2019 году около 50 млн долларов. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Всего отправить на экспорт планируется около 500 тыс. тонн картофеля.

Чиновник отметил, что кроме пищевого картофеля Беларусь поставляет на экспорт и семенной картофель. В первом полугодии экспорт составил уже около 1 тыс. тонн.

Экспортируется картофель в 17 стран, среди лидеров - Россия, Молдова, Украина, Сербия, Македония и Турция.
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