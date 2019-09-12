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16. 09. 2019

Минский предприниматель обвиняется в обмане 14 субъектов хозяйствования

Источник фото: Следственный комитет

Минского предпринимателя обвиняют в том, что он завладел товарно-материальными ценностями 14 субъектов хозяйствования на общую сумму свыше 62 тысяч рублей. В отношении 32-летнего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК за мошенничество, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Три года назад бизнесмен открыл в Минске парикмахерскую и несколько магазинов. Поскольку бизнес не шел, он поменял место регистрации одной фирмы на Осиповичский район и открыл еще две торговые точки.

От имени своих предприятий мужчина заключил около 40 договоров с различными субъектами хозяйствования. По ним отгружал продукцию различного ассортимента, которую продавал через свои фирмы. Но всю выручку забирал себе без каких-либо учетных документов. В итоге свои фирмы бизнесмен довел до банкротства: не вкладываясь в развитие, он лишь изымал деньги.
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