Минский предприниматель обвиняется в обмане 14 субъектов хозяйствования

Минского предпринимателя обвиняют в том, что он завладел товарно-материальными ценностями 14 субъектов хозяйствования на общую сумму свыше 62 тысяч рублей. В отношении 32-летнего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК за мошенничество, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Три года назад бизнесмен открыл в Минске парикмахерскую и несколько магазинов. Поскольку бизнес не шел, он поменял место регистрации одной фирмы на Осиповичский район и открыл еще две торговые точки.

От имени своих предприятий мужчина заключил около 40 договоров с различными субъектами хозяйствования. По ним отгружал продукцию различного ассортимента, которую продавал через свои фирмы. Но всю выручку забирал себе без каких-либо учетных документов. В итоге свои фирмы бизнесмен довел до банкротства: не вкладываясь в развитие, он лишь изымал деньги.