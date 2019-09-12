Национальный банк готовит обновленную экспозицию Музея денег

19 октября исполняется 25 лет с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Беларуси. В этот день в Национальном банке состоится торжественное открытие обновленной экспозиции Музея денег, посвященной истории денежного обращения и работы банковских учреждений в Беларуси.

Предполагается, что первыми посетителями Музея денег станут учащиеся одного из классов учреждений общего среднего образования Беларуси. Для них будет проведена эксклюзивная экскурсия с участием председателя Национального банка Павла Каллаура. Также участников мероприятия ждут сюрпризы и подарки.

Чтобы получить шанс стать первыми посетителями обновленного Музея денег, учащимся необходимо подготовить и до 1 октября направить в Нацбанк коллективное (от своего класса) видеопоздравление с 25-летним юбилеем белорусского рубля (или ссылку на него) на электронный адрес museum@nbrb.by. В письме необходимо указать населенный пункт, школу, класс, контактные данные классного руководителя.

Авторы лучшего видеопоздравления будут приглашены 19 октября на открытие обновленной экспозиции Музея денег.

Все остальные классы, приславшие свои видеопоздравления, получат возможность попасть на экскурсию в Музей денег Национального банка в приоритетном порядке.