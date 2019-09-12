«Осталось только одно ушко и один шанс»: поможем Кириллу слышать!

Маленькому Кириллу всего два годика. В три с половиной месяца у него выявили полную потерю слуха и вскоре установили кохлеарный имплант на правое ушко. Кирилл слышал почти год, пока снова не оказался в полной тишине. Имплант пришлось удалить и провести две операции по пересадке кожи: раны Кирилла не заживали. Теперь правое ушко Кирилла более не операбельно. Осталась последняя надежда.

«У Кирилла осталось только одно ушко, и один шанс»

Кирилл – четвертый и долгожданный ребенок в семье Немогай. Родился он на тридцать восьмой неделе беременности, когда была обнаружена внутриутробная инфекция. Через месяц лечения, перед самой выпиской, Кириллу сделали аудиоскрининг – проверку слуха.

– Тест он не прошел, – рассказывает Елена. –В три с половиной месяца, после дополнительных обследований Кириллу поставили двустороннюю хроническую нейросенсорную тугоухость, глухоту по ВОЗ.Оформили инвалидность.

Попытки использовать слуховой аппарат результата не принесли. Даже на самые громкие звуки ребенок никак не реагировал. Оставалась только кохлеарная имплантация.

13 июня 2018 года Кириллу успешно прооперировали правое ушко. Шов хорошо зажил. Родители с нетерпением ждали подключения слухового процессора и того момента, когда Кирилл впервые в жизни услышит звуки.

– Когда подали звук на процессор, Кирилл внезапно замер, – вспоминает Елена. – И мы поняли – он слышит!

Вскоре Кирилл уже лепетал: появились звукоподражания, первые слова: мама, папа, имя сестренки… Единственное, что беспокоило, небольшая потертость в месте соприкосновения процессора с кожей.

– Сказали, что это со временем пройдет, – вспоминает Елена. – Но процессор рекомендовали пока носить на повязке. Когда мы его снова вернули на ухо – образовался мозоль.

Мази не помогали, и тогда врачи решили вскрыть этот участок. В мае 2019 года из воспаленной области врачи извлекли не рассосавшуюся нить и наложили швы. Через две недели по неизвестной причине швы разошлись, стали видны края импланта.

– Врач-комбустиолог после осмотра сказал нам как можно быстрее ложиться в больницу на пересадку кожи, потому что эта рана никак по-другому не зажила бы. Вскоре Кириллу сделали пластику: сняли лоскут кожи с ноги и пересадили на голову, чтобы закрыть рану. Но через две недели после того как сняли швы кожа внизу разошлась и стала видна цепочка электродов. После консультации врачей было принято решение, что имплант надо удалять.

Кирилл вместе с мамой правел два с половиной месяца в больнице. Он перенес две трансплантации кожи, операцию по извлечению импланта.

– Швы зажили, еще требуется восстановление кожного покрова, но правое ухо слышать уже не будет. Правое ушко – нам сказали – уже не операбельное, –рассказывает Елена. У Кирилла осталось только одно ушко, и один шанс.

О Кирилле

Кирилл – шустрый и подвижный мальчик. Сейчас он ничего не слышит. Его речь практически полностью распалась. Осталось только «мама» и «папа».

– Раньше он слышал и уже начинал говорить. Ему это нравилось, – вспоминает Елена. – Когда разряжался аккумулятор процессора, и Кирилл понимал, что перестает слышать – он сам приходил к нам и показывал, что надо зарядить.

Когда звуки пропали – стало очень тяжело. Он не может выразить, чего он хочет, и не понимает, чего хотим мы. Пытаемся объясняться жестами, показывать рукой, ищем какой-то свой язык, чтобы друг друга понимать.

Иногда, когда Кирилл хочет что-то нам донести начинает кричать, а когда мы друг друга не понимаем, у него бывает истерика, и такая, что ничем не отвлечь и не успокоить – ведь он просто нас не слышит.

Супруг и дети очень поддерживают, помогают. Все надеются, что он будет слышать, и очень этого ждут.

Как помочь Кириллу

– У нас есть только один шанс вернуть нашему мальчику слух. Мы не можем его упустить. Мы отправили документы Кирилла в польскую клинику Мединкус, где ему подберут и установят подходящий тип импланта и речевой процессор, возможно, подойдет который не крепиться за ухом. В нашей стране такое оборудование пока еще не сертифицировано,– рассказывает Елена. – Стоимость обследования и кохлеарной имплантации составляет 32600 тысячи евро, и без помощи неравнодушных людей нам просто не справится…

Центр помощи «Вера» просит неравнодушных людей откликнуться и поддержать Кирилла. Вы можете помочь мальчику, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Немогай Кирилл:

Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение вида:

1222 <Фамилия ребенка><Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Немогай ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Немогай 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!