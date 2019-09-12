С января 2020 года вступит в силу новая льгота для пап

В Минске во второй раз прошли open-классы для активных семей. В этот день мамы и папы собрались, чтобы обсудить вопросы воспитания малышей в простых вопросах и ответах. Ведущим стал молодой папа и певец Тео.

Мероприятие открыла пресс-конференция с участием представителей Министерства здравоохранения РБ и Комитета труда и социальной защиты Мингорисполкома, врачами и организаторами мероприятия. А задавали им вопросы не только журналисты, но и мамы и папы.

– Давайте делать так, чтобы нас, минчан, становилось больше, – призвала зам. председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка. – Приятно, что многодетных семей с годами тоже становится больше. Прирост каждый год – на 1000-1100 семей. Кстати, самая большая семья в Минске – с 12 детьми! Для многодетных семей сегодня предостаточно льгот, гарантий. Мы начали поддерживать и пап, уже стирается стереотип, что папа – добытчик, а мама – хранительница домашнего очага. Сегодня мы говорим о равных правах и участии в воспитании ребенка. На уровне законодательства внесены изменения в Трудовой кодекс. С 28 января 2020 года вступит в силу новая льгота – предоставление социального отпуска папе не менее 14 дней в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Также представитель Мингорисполкома добавила, что с 1 января 2020 года продолжит действовать программа «Семейного капитала».

– Совместно с Министерством здравоохранения РБ нами разработан национальный проект планирования семьи, он направлен на то, чтобы наши дети рождались здоровыми. Для этого нужно прийти к врачу заблаговременно, чтобы нивелировать осложнения во время беременности, – дополнила тему гл. внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РБ Светлана Нагибович. – Ежегодно в стране открываются кабинеты по мужскому здоровью. Мы надеемся, что мужчины будут в них приходить заблаговременно, и уже к моменту планирования ребенка знать все о своем состоянии здоровья.

Новости порадовали родителей, многие стали задавать вопросы о комфортных родах, допуске родных в послеродовые палаты. Зам. гл. врача по акушерско-гинекологической помощи 5-й городской клинической больницы Марина Шкроб рассказала, что с годами становится больше пар, которые решаются на партнерские роды.

– Более 3 тыс. деток родилось у нас в этом году. 20% родов – партнерские. Редко такое бывает, что пришел на работу и в родах нет пары. Все родильные залы приспособлены к партнерским родам, а коллектив поддерживает такую практику, – отмечает Марина Шкроб.

– Площадка open-классов и конгрессов «ПапаPro» и «МамаPro» и предназначены для того, чтобы напрямую установить диалог между родителями и специалистами в области материнства и детства, – объяснила врач акушер-гинеколог и руководитель проекта «МамаPro» Диана Мардас. – Поэтому мы все время ищем новые форматы, интересные и понятные родителям, новые возможности для диалога, и очень благодарны Министерству здравоохранения РБ и Министерству труда и социальной защиты РБ, а также Мингорисполкому и БелМАПО за поддержку. Наша задача – донести доступность нашей медицины, ее качество и открытость разным аудиториям разного возраста. Именно здесь находятся сейчас самые молодые и активные мамы и папы, а также те, кто только планирует стать родителями. И нам важно быть с вами в начале этого пути!

После пресс-конференции родители смогли обсудить важные темы с известными врачами и экспертами. Так, бренд-эксперт в области детской гигиены Bella Baby Happy Ольга Скиндер наглядно показала папам, как следить за гигиеной новорожденного. Пока участники на сцене выполняли пошаговую инструкцию, гордые семьи болели за своих пап. День в принципе получился азартным: в «Зоне здоровья» от «Растишки» и «Темы» можно было пройти обследование по десяти медицинским показателям, а после получить «паспорт здоровья»! Пока родители исследовали свое тело, малыши с удовольствием исследовали свою еду в «Академии йогурта». По соседству расположилась Beauty-зона - уменьшенная версия салона красоты, где мамочки смогли попробовать разные процедуры.

И куда же без подарков? Самый большой ажиотаж вызвал конкурс, в котором папы на скорость должны были собрать и разобрать вещи из багажника, напевая своему ребенку детскую песенку. Быстрее всех с задачей справился Николай, отец двоих детей. В подарок он получил целый багажник подарков! Также на мероприятии была своя «стоянка» от главного партнера KIA, где представитель ГАИ и опытная врач-педиатр Анастасия Скроцкая рассказывали, как обеспечить безопасность ребенку в авто и как родителям вести себя за рулем. Также спикеры учили, как правильно устанавливать автомобильное кресло.

– Компания KIA Motors в Беларуси уже второй год с удовольствием поддерживает этот проект. Дело не только в том, что автомобили KIA идеально подходят для семейных пар с точки зрения безопасности, вместительности и комфорта, - говорит Ольга Сикорская, представитель бренда. – Мы разделяем семейные ценности и прекрасно понимаем, что родители находятся в постоянном потоке обучения и приобретения новых знаний. Наша задача – сделать авто максимально комфортным и безопасным для семьи, а что для этого могут сделать сами родители, нам на «Зоне безопасности» помогли рассказать представитель ГАИ, опытный педиатр и известные молодые родители.

Сотни родителей не хотели расходиться до конца мероприятия. В конце вечера гостей ждал кинопоказ семейного фильма «Приключения Паддингтона» на белорусском языке от проекта «Киноконг». Фильм о том, как семья объединяется, чтобы помочь медвежонку-потеряшке, сами папы и мамы отметили, что такие «родительские дни» помогают и им почувствовать себя ближе друг к другу, а значит – главная задача open-классов выполнена!