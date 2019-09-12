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16. 09. 2019

Лукашенко: главное, чтобы в парламент пришли вменяемые люди

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, что будущий парламент должен быть лучше этого. По его словам, в нем должны быть все слои белорусского общества: от молодежи до пожилых людей, сообщили в Администрации главы государства.

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«Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии - и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании», - сказал он.

Главное, отметил президент, «чтобы было стабильно и во власть, в парламент, пришли вменяемые, нормальные люди».

Александр Лукашенко считает, что около 30-35% нынешнего состава Палаты представителей должны сохранить свой мандат. Но и тех, кто завершает свою каденции, надо «не бросать на произвол судьбы», а «трудоустраивать в зависимости от желания работать и профессионализма».

Также глава государства поручил поддерживать и женщин, потому что тогда «мужики не дурят там, не прыгают, не бегают».
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