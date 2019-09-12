Лента RSS
Подписаться на ленту
16 сентября 2019, понедельник, 15:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
16. 09. 2019

Казахстан хочет подписать с Беларусью соглашение о поставках нефти

Казахстан рассчитывает на углубление двустороннего взаимодействия в результате визита в октябре в Нур-Султан президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил 16 сентября посол Казахстана в Минск Аскар Бейсенбаев.

По его словам, во время приезда намечается большой бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда контрактов, передает БелТА.

Также идут переговоры с "Белнефтехимом" о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Соответствующее соглашение планируется подписать в ходе визита.
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.