Казахстан хочет подписать с Беларусью соглашение о поставках нефти

Казахстан рассчитывает на углубление двустороннего взаимодействия в результате визита в октябре в Нур-Султан президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил 16 сентября посол Казахстана в Минск Аскар Бейсенбаев.

По его словам, во время приезда намечается большой бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда контрактов, передает БелТА. Также идут переговоры с "Белнефтехимом" о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Соответствующее соглашение планируется подписать в ходе визита. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby