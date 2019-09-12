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16. 09. 2019

Беларусь недополучила из-за налогового маневра 520 млн рублей

Источник фото: Президент Беларуси

Беларусь с начала года недополучила 520 млн рублей таможенных пошлин из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом сообщил 16 сентября председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

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"Это достаточно сложная ситуация, и компенсировать ее за счет иных платежей было непросто", - сказал он, передает БелТА.

По его словам, из этой суммы 301 млн рублей был компенсирована за счет НДС и платежей граждан.

На встрече с Юрием Сенько президент Александр Лукашенко, пообещал вернуться с Россией к вопросу компенсации за налоговый маневр.

"В ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", - сказал он, сообщили в Администрации главы государства.
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