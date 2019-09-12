Банк ВТБ (Беларусь) организовал спортивный фестиваль «СпортФест ВТБ 3.0»

В соревнованиях приняли участие около 260 работников банка из всех регионов страны. 8 команд соревновались в различных конкурсах, которые включали в себя прохождение экстремальной трассы «Вызов», веревочный городок, фестбол, стрельбу из пневматической винтовки, интеллектуальную игру, кулинарный конкурс, задания на восприятие и логику, эстафету и многое другое. Самой зрелищной частью соревнований стал заезд болидов, которые команды самостоятельно конструировали. Всего соревновательная программа включала в себя около 15 дисциплин. По итогам состязаний три лучшие команды были награждены памятными медалями. Отдельно отмечены и награждены медалями участники команд, преодолевшие трассу «Вызов» - экстремальный бег с препятствиями.