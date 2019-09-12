Банк ВТБ (Беларусь) организовал спортивный фестиваль «СпортФест ВТБ 3.0»

14 сентября на базе загородного клуба «Фестивальный» прошел третий спортивный праздник для сотрудников банка ВТБ (Беларусь) «СпортФест ВТБ 3.0».
В соревнованиях приняли участие около 260 работников банка из всех регионов страны. 8 команд соревновались в различных конкурсах, которые включали в себя прохождение экстремальной трассы «Вызов», веревочный городок, фестбол, стрельбу из пневматической винтовки, интеллектуальную игру, кулинарный конкурс, задания на восприятие и логику, эстафету и многое другое. Самой зрелищной частью соревнований стал заезд болидов, которые команды самостоятельно конструировали. Всего соревновательная программа включала в себя около 15 дисциплин. По итогам состязаний три лучшие команды были награждены памятными медалями. Отдельно отмечены и награждены медалями участники команд, преодолевшие трассу «Вызов» - экстремальный бег с препятствиями.
«Профсоюзная организация банка проводит спортивные мероприятия для сотрудников на постоянной основе, но «СпортФест ВТБ» является самым масштабным – в нем может принять участие любой наш сотрудник. Такие соревнования довольно демократичны и не ограничивают любителей спорта жесткими требованиями к уровню физической подготовки – каждый мог выбрать любую активность по своим возможностям и на свой вкус. Подобные корпоративные состязания дарят участникам только положительные эмоции, ведь проводятся они с целью сплочения коллектива и укрепления взаимоотношений между сотрудниками»,- отметила Татьяна Русальская, председатель Первичной Профсоюзной организации банка ВТБ (Беларусь).
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