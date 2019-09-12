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16. 09. 2019

KIA организовала в центре Минска «зону безопасности» для молодых родителей

Во время фестиваля open-классов для активных семей «ПапаPro» KIA Motors в Беларуси совместно с представителем ГАИ и врачом-педиатром рассказали, как обеспечить безопасность ребенка во время движения. Самого быстрого и ловкого папу отправили домой с багажником подарков.

KIA обустроила образовательную площадку в виде «зоны безопасности», на которой можно было получить свежие знания и полезные навыки. Каждый желающий узнал, как безопасно перевозить ребенка в салоне автомобиля. И, в частности, выяснил для себя, что лучше всего посадить его на заднем сиденье за водителем: согласно исследованиям, именно там меньше всего рисков травмировать юного пассажира при аварии.

Кроме того, молодым родителям рассказали, какие особенности возраста и веса нужно учитывать, показали, как правильно выбрать и установить детское кресло. А заодно – какие необходимо соблюдать правила ПДД при перевозке самых маленьких пассажиров. На месте можно было задать все интересующие вопросы представителю ГАИ и врачу-педиатру.

Будущие мамы узнали, до какого месяца можно садиться за руль и как ездить без риска для ребенка. А мужчинам дали дружеский совет, как везти жену из роддома.

Для большей пользы среди участников провели конкурсы и викторины. Их победители уехали домой с багажником подарков.

«Автомобили KIA считаются самыми надежными массовыми автомобилями и в мире. Производитель уделяет пристальное внимание вопросам безопасности. Именно поэтому во всех автомобилях KIA предусмотрены крепления isofix для детских кресел. Для нас, как и для белорусов, семейные ценности являются приоритетом», – поясняют в автоцентре KIA «Атлант-М на Независимости».

Фестиваль «ПапаPro» прошел при поддержке KIA Motors в Беларуси как генерального партнера на гастроплощадке «Песочница». В течение дня работала зона лектория с врачами и игровая зона для малышей. Для родителей провели кулинарный мастер-класс, а вечером устроили совместный кинопросмотр. Мероприятие также поддержали Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.
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