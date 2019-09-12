Около 2 тысяч участников собрал детский забег в рамках Минского полумарафона

Компания МТС и Детский фонд ЮНИСЕФ провели благотворительный забег #ДетиДетям в рамках Минского полумарафона в новом формате. Впервые он прошел на основной трассе. В воскресенье около 2 тысяч детей преодолели дистанцию в 500 метров.

Участие в забеге #ДетиДетям было бесплатным. При этом, по желанию, можно было сделать благотворительный взнос в пользу программ Детского фонда ЮНИСЕФ и получить футболку с символикой забега.

В спортивном марафоне приняли участие дети от 3 лет. Самые маленькие участники акции #ДетиДетям бежали вместе с родителями, старшими братьями и сестрами. На финише юные атлеты получили «Медаль чемпиона».

«Мы очень рады, что такое количество детей и родителей поддержали этот благотворительный забег. Цель совместного проекта с ЮНИСЕФ — показать детям, что через спорт можно сделать интересной не только жизнь вокруг себя, но и изменить жизнь тех, кто в этом особенно нуждается. Мы благодарны Белорусской федерации легкой атлетики за то, что поддержали нашу инициативу. Такой масштабный благотворительный детский забег в рамках Минского полумарафона может стать началом доброй традиции», — отметила руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская.

«Детский забег в рамках Минского полумарафона — это отличная возможность приобщить детей к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) давно хотел принести глобальную традицию детских полумарафонов в Беларусь, и в этом году у нас получилось. Мы сделали детей частью взрослого события и не собираемся останавливаться на достигнутом. ЮНИСЕФ планирует сделать детский забег еще масштабнее и инклюзивнее. Я хотел бы поблагодарить тех, кто не только принимал участие в наших мероприятиях, но также внес добровольное пожертвование, которое поможет нам реализовывать наши программы в стране, а также наших партнеров, благодаря которым мы смогли провести это мероприятие на высоком уровне», — подчеркнул представитель Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

Детский благотворительный забег МТС и ЮНИСЕФ впервые прошел в 2018 году. Тогда более 600 детей пробежали мини-дистанцию в 60 метров.