Лента RSS
Подписаться на ленту
17 сентября 2019, вторник, 09:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
17. 09. 2019

ЕС откроет Европейскую школу в Грузии

Сегодня Европейский Союз совместно с правительством Грузии открывает строительство Европейской школы в Грузии, первой европейскойшколы за пределами ЕС. Совместная инициатива приведет к созданию школы для грузинских учащихся, как идля учеников со всех стран Восточного партнерства, которая будет следовать уникальной модели образования, основанной на европейских и международных ценностях мультикультурализма, мира и толерантности.

Официальную церемонию возглавили Йоханнес Хан, член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении, и Григорий Гахария, премьер-министр Грузии. 

Йоханнес Хан сказал: “Будучи членом Европейской Комиссии, я считаю своей первоочередной задачей помогать молодым людям в странах, соседствующих с Европейским Союзом: предоставлятьим больше возможностей, развивать их навыки и способствовать их трудоустройству. В связи с этим мы удвоили наше финансирование в рамках Восточного партнерства в интересах молодежи и образования и достигли значительных результатов. Запуск Европейской школы в Грузии - это отличный пример нашего стремления принести ощутимую пользу гражданам».

Школа будет построена рядом с озером Лиси в Тбилиси. Ожидается, что она откроет свои двери для первой группы учеников в 2023 году. Учащиеся из Грузии, а также из Армении, Азербайджана, Беларуси, Республики Молдова и Украины, смогут учиться по уникальной учебной программе, которая отвечает высоким требованиям грузинской, европейской и международной систем образования.

Эта инновационная инициатива основана на пилотной программе, запущенной в сентябре 2018 года, которая предлагает учащимся в возрасте 16-17 лет из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины индивидуальную академическую программу, созданную на основе европейской школьной системы.

По случаю своего визита в Грузию член Европейской Комиссии Хан также имел возможность провести встречи с новым премьер-министром Георгием Гахарией, министром иностранных дел, ключевыми членами парламента Грузии из различных политических фракций, председателем партии «Грузинская мечта» и мэром Тбилиси для обсуждения последних политических событий в Грузии.
Это Интересно
Образование
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.