ЕС откроет Европейскую школу в Грузии

Сегодня Европейский Союз совместно с правительством Грузии открывает строительство Европейской школы в Грузии, первой европейскойшколы за пределами ЕС. Совместная инициатива приведет к созданию школы для грузинских учащихся, как идля учеников со всех стран Восточного партнерства, которая будет следовать уникальной модели образования, основанной на европейских и международных ценностях мультикультурализма, мира и толерантности.

Официальную церемонию возглавили Йоханнес Хан, член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении, и Григорий Гахария, премьер-министр Грузии.

Йоханнес Хан сказал: “Будучи членом Европейской Комиссии, я считаю своей первоочередной задачей помогать молодым людям в странах, соседствующих с Европейским Союзом: предоставлятьим больше возможностей, развивать их навыки и способствовать их трудоустройству. В связи с этим мы удвоили наше финансирование в рамках Восточного партнерства в интересах молодежи и образования и достигли значительных результатов. Запуск Европейской школы в Грузии - это отличный пример нашего стремления принести ощутимую пользу гражданам».

Школа будет построена рядом с озером Лиси в Тбилиси. Ожидается, что она откроет свои двери для первой группы учеников в 2023 году. Учащиеся из Грузии, а также из Армении, Азербайджана, Беларуси, Республики Молдова и Украины, смогут учиться по уникальной учебной программе, которая отвечает высоким требованиям грузинской, европейской и международной систем образования.

Эта инновационная инициатива основана на пилотной программе, запущенной в сентябре 2018 года, которая предлагает учащимся в возрасте 16-17 лет из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины индивидуальную академическую программу, созданную на основе европейской школьной системы.

По случаю своего визита в Грузию член Европейской Комиссии Хан также имел возможность провести встречи с новым премьер-министром Георгием Гахарией, министром иностранных дел, ключевыми членами парламента Грузии из различных политических фракций, председателем партии «Грузинская мечта» и мэром Тбилиси для обсуждения последних политических событий в Грузии.