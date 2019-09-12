Инструктор по реабилитации из Минска получил Гран-при и несколько тысяч долларов на хакатоне Social Weekend за свою идею

“Я даже не надеялся, что моя идея кому-то понравится”: Гран-при одного из крупнейших хакатонов в Европе и 3500 BYN забрал инструктор по реабилитации из Минска, чтобы создать тренажер для разработки кисти после инсульта и оказывать помощь десяткам пациентов одновременно.

14-15 сентября в бизнес-хабе IMAGURU прошел Хакатон Social Weekend, который собрал на старте более 400 участников. Это маркетологи, редакторы, программисты, медики, инженеры, сиделки и другие специалисты. Часть из них пришли на хакатон с идеей, чтобы найти команду, а часть как раз для того, чтобы войти в чужой проект. Один из тех, кто хотел встретить единомышленников, -- Станислав Жур, инструктор-методист по физической реабилитация в 5-ой городской клинической больнице.



-- Идея пришла, когда занимался пациентом с очень тяжелыми последствиями инсульта. У него отсутствовала подвижность во всех конечностях и единственное, чем он мог двигать, - глаз. Доктора особо не давали обещаний родственникам, которые, в общем-то, потеряли все надежды. Но, занимаясь с ним две недели, я добился прогресса. У молодого мужчины (45 лет) проснулась левая сторона (рука и нога начали двигаться). В тот момент мне нужно было уходить в отпуск и я переживал, что наши усилия будут напрасны. И я понял, что это проблема: оставлять пациента кому-то другому. Так и родилась идея тренажера.

Хакатон проходил двое суток. За это время главная задача - найти команду и разработать прототип (если это приложение, сайт, бот) либо план по реализации проекта (фестиваль, создание нового объекта инфраструктуры и другие офлайн-идеи). Чтобы работа была более продуктивной, организаторы приглашают экспертов с лекциями. Кейсы по маркетингу, бизнес-планированию, креативному мышлению, составлению презентации представили Денис Дыбский (Teslasuit), Ирина Дубовик (Project Marketing), Алексей Голонцов (Pact), Дарья Герасименко (Креатон).

Кроме того, были предусмотрены консультации по скайпу с экспертами из других стран. Обратную связь из Нью-Йорка дал основатель московского филиала Университета Сингулярности Джин Колесников. Также команды проконсультировала Мария Борисенок - региональный координатор "Теплицы социальных технологий" (Москва), специалист в социальном предпринимательстве и социальных инновациях, техкомьюнити менеджер в компании REMME Андрей Федотов из Киева, а также эксперт по коммуникации и маркетингу для некоммерческих проектов Мария Середа из Лиссабона.

-- С каждым годом сообщество Social Weekend растет - становится больше участников. Но что радует еще больше - уровень вовлечения белорусского бизнеса и экспертов. В свой выходной день топ-менеджеры компаний готовы бесплатно прочитать лекции для тех, кто хочет запустить социальный проект и сделать жизнь внутри своего города или организации лучше. Кроме того, наши эксперты готовы курировать проекты, давать обратную связь, делиться контактами. Партнерство - одна из Целей устойчивого развития, а хакатон - доказательство того, насколько она результативна. Только вместе, делая шаги навстречу друг другу, можно решить глобальные и локальные задачи, которые стоят сегодня перед людьми, -- сказал директор местного фонда “Добра”, руководитель конкурса Александр Скрабовский.

После обучения и ментор-сессии (когда владельцы малого и крупного бизнеса, топ-менеджеры некоммерческих организаций, представители медиа дают обратную связь каждой команде, оценивают жизнеспособность и выставляют оценки) до финала дошел 21 проект. Среди них производство модного гаджета для популяризации безопасного секса, создание боксов для хранения велосипедов, информационных порталов для онкопациентов, приложения для быстрого вызова скорой во время аварии на трассе, а еще создание сурдопереводов для современных мультиков и запись видео-уроков по самообороне для женщин. В этот раз за ночь одна из команд даже разработала технологию в VR для реабилитации пациентов с психическими расстройствами.

Все наработки участники представили в финале перед меценатами, инвесторами, представителями международных организаций и партнерами конкурса. По итогам выступлений призовой фонд распределился следующим образом.

Гран-при конкурса и 1500 BYN от Юрия Зиссера получила команда минского реабилитолога -- проект “Bion”. Также команда получила 2000 BYN от Олег Кондрашова (EnCata), который был в зале на финале. Поддержку в 1000 BYN от Офиса европейской экспертизы и коммуникаций получил проект «Школа безопасности для женщин Women's Safety». Команда создает образовательную онлайн-платформу с видеоуроками и лекциями. Организатор хакатона - Фонд "Добра" - поддержал команду художников из Витебска. Проект называется «Метаморфозы города». Они за 1500 BYN обещают сделать невероятную картину на доме, неподалеку от улицы Шагала. Днём будет одно изображение, а вечером и ночью - другое. Такой эффект можно создать специальными красками. Онлайн-сервис “DogWalk” выделил 1500 BYN медикам, которые разрабатывают систему «КАЛИБРИ» -- приложение, помогающее быстро, эффективно и грамотно распределять пострадавших на месте чрезвычайного происшествия. Кроме того, этот проект без народного голосования и дополнительного отбора прошел в четвертьфинал конкурса Social Weekend, где можно получить полноценное обучение для запуска стартапа (авторские курсы от топ-менеджеров белорусского бизнеса) и финансовую поддержку на первые шаги стартапа (призовой фонд конкурса уже более 80 000 BYN).

-- Я до последнего сомневался, идти ли на хакатон, так как сомневался в необходимости своей идеи, - сказал во время награждения автор проекта Bion Станислав Жур, - но здесь я нашел в команду и менеджера проекта, и разработчика, и дизайнера, и маркетолога, и самое важное - уверенность в своей проекте.

Такую же возможность получили еще пять проектов Это Razam.by (создают многофункциональное инклюзивное арт-пространство), DeafLife (перевод мультфильмов на язык жестов), StudAdvice (система адаптации иностранных студентов в Беларуси), “Ежы Вежа” (сеть вермикомпостеров для аренды и продажи организациям, производящим пищевые отходы), “Добрае паветра” (создание системы, позволяющей мониторить загрязненность воздуха углекислым газом и автоматически подавать свежий воздух).

Еще один приз от международных партнеров получит проект «Кондомбокс», который занимается популяризацией безопасного сексуального поведения через модный гаджет. Команда получила возможность бесплатно участвовать в баркэмпе по общественным кампаниям и коммуникации для гражданского общества CampCamp 2019 в Кишиневе 24-27 ноября.

Хакатон Social Weekend -- это двухдневный марафон по разработке полезных обществу идей с возможностью выиграть участие в международных образовательных программах или денежный приз от белорусских меценатов на запуск собственного социального стартапа.

Хакатон проходит в рамках конкурса социальных проектов Social Weekend, который существует больше шести лет. В нем участвовали более 3000 уникальных идей. Преимущество Social Weekend – открытость для любых проектов и возможность их быстрой реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на 350 000 $ в эквиваленте. Заявки на основной конкурс принимаются до 30 сентября через сайт по ссылке http://www.socialweekend.by/applysw14.