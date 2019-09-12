Белтелерадиокомпания продолжает подготовку к гала-концерту нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Белтелерадиокомпания продолжает подготовку к финальному гала-концерту национального отбора на детское «Евровидение-2019». 20 сентября станет известно имя официального представителя Беларуси на международном музыкальном форуме, который в этом году пройдет в Гливице (Польша).

До финала национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2019» осталось 4 дня. Завтра, 17 сентября, начнется монтаж сцены главного шоу. В самой большой студии Белтелерадиокомпании «600 метров» установят светодиодные экраны, световое оборудование, декорации и сцену, дизайн которой разработала художник-постановщик генерального продюсерского центра медиахолдинга Галина Гомонова. К слову, она была автором макета «звездной» сцены международного детского конкурса «Евровидение-2018» в столичной Минск-Арене.

Индивидуальные репетиции участников финала пройдут 19 сентября.

Генеральный прогон гала-концерта в режиме прямого эфира состоится в пятницу днем – конкурсанты выступят в сценических костюмах.

Финальное шоу на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также в онлайн-трансляции на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by начнется 20 сентября в 22.00. Ведущие концерта – Хелена Мерааи и Андрей Макаенок.

Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни «Евровидение-2019» будет определен по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору – Белтелерадиокомпании как единственному в нашей стране члену Европейского Вещательного Союза.