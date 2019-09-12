В Беларуси ночная температура опустится до 2 градусов

Во вторник, 17 сентября, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. Ветер западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +11.. +17°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +9.. +11°С, днем +13.. +15°С, вечером +10.. +12°С.

18 сентября погоду будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается облачная с с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем по юго-западной половине местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная днем +8..+14°С, по юго-западу до +16°С.

19 сентября погоду будут определять холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера-запада Европы. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем по юго-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +8..+15°С.