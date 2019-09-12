В Добруше избили мужчину, который пытался помочь пьяному

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на 27-летнего жителя Добруша. Дело передано прокурору для направления в суд, сообщили в СК.

Вечером 2 марта компания местных жителей распивала спиртное напитки возле городского дома культуры. Один из приятелей решил уйти, но по дороге не менее двух раз упал. Случайный прохожий помог ему подняться. Но это не понравилось 19-летнему другу упавшего.

Сначала он обвинил прохожего в попытке кражи у пьяного, а затем стал требовать купить ему пива и дать денег. При этом молодой человек угрожал ножом и ругался, а потом ударил его по лицу. Затем обвиняемый заставил мужчину проехать к банкомату, чтобы снять деньги, угрожая убийством и причинением вреда здоровью. После неудачных попыток снять деньги, парень избил его и изрезал. Потерпевший смог убежать от нападавшего.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 207 (разбой) и ч. 1 ст. 14 п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство) УК.